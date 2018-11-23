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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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12:24
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Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде (26)
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Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Дженгиз Юндер привлек внимание "Арсенала"
Карлос Тевес спас выбежавшего на поле болельщика от охраны
Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны.
Фанат выбежал на поле во время заключительной тренировке команды перед матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт". Охрана быстро настигла нарушителя и повалила на газон, однако форвард увел болельщика, поговорил с ним и подарил свою тренировочную кофту.
Напомним, что тренировка "Боки" на домашнем стадионе собрала около 50 тыс фанатов.
Встреча клубов состоится 24 ноября в 23.00 по московскому времени.
"Газета.ру"
Фанат выбежал на поле во время заключительной тренировке команды перед матчем финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт". Охрана быстро настигла нарушителя и повалила на газон, однако форвард увел болельщика, поговорил с ним и подарил свою тренировочную кофту.
Напомним, что тренировка "Боки" на домашнем стадионе собрала около 50 тыс фанатов.
Встреча клубов состоится 24 ноября в 23.00 по московскому времени.
"Газета.ру"
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