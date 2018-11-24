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Эдинсон Кавани может перейти в "Реал" этой зимой

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может перейти в "Реал".

По информации Goal, в подписании 31-летнего уругвайца лично заинтересован президент "королевского клуба" Флорентино Перес.

Кавани может стать игроком "Реала" уже в январе. "Королевский клуб" готов заплатить за уругвайца 60 миллионов евро.
Теги: ПСЖ Реал Кавани
Сегодня, 08:46
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