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Tuttosport: "Интер" летом попытается приобрести Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом может продолжить карьеру в Италии.

По информации Tuttosport, миланский "Интер" летом предпримет попытку приобрести француза.

Отмечается, что идея подписать контракт с Погба принадлежит бывшему спортивному директору "Ювентуса" Джузеппе Маротте, приступившему к работе в "Интере".
Теги: Интер Погба
Сегодня, 14:41
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