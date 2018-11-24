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"Реал" разгромно проиграл "Эйбару"

"Реал" с разгромным счетом уступил "Эйбару" в матче 13-го тура чемпионата Испании (0:3).

Чемпионат Испании

13 тур

"Эйбар" – "Реал Мадрид" 3:0

Гол: Эскаланте, 18, Энрич, 52, Пенья, 57

"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Рамис, Сасета, Эскаланте, Орельяна (Альварес, 84), Хордан, Пенья (Де Бласис, 88), Гарсия, Энрич (Шарлес, 74)

"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола (Карвахаль, 54), Марсело, Варан, Рамос, Кроос, Сьос, Модрич (Иско, 63), Асенсио (Венисиус, 74), Бензема, Бэйл

Предупреждения: Сасета, 33, Хордан, 36, Бэйл, 40
Теги: Реал Эйбар
Сегодня, 17:16
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#7  Бауэр  Москва (Сегодня, 17:42)
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«Спартак»
Многие осуждают "российский футбольный менеджмент клубов" - говоря, что подобное может быть только у нас и в странах типо "Гондураса". Вы посмотрите, что творится с самым титулованным клубом мира.. Это полный звиздец, как можно было вообще убрать Зидана выигравшего 3 ЛЧ подряд (единственный за всю историю)??? "Наш Федун" просто эксперт в футболе по сравнению с Флорентино Пересом. И ведь Реал этот матч полностью проиграл по делу.


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
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#6  Городовой  Россия (Сегодня, 17:41)
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«Зенит»
Да с уходом Роналдо и стало ясно кто был тем самым игроком,делающим результат и лидером.В этом составе Реала нет звезд ультракласса,как было почти всегда.Стареющий Рамос,который привозит пачками?Модрич при всем уважении к нему игрок средний и скорее второго плана,что и показал чемпионат.Бензема который чаще бьет по воробьям много лет?Бегунок Бэйл?Молодежь среднего уровня?Сильно сдавший Кроос?Игроки хорошие,но не для гранда,для середняка Европы они может и звезды,но на фоне таких игроков как Зубастик,Карлос,Фигу,Зидан,Роналдо или Бэкхем даже сравнивать смешно со всякими Асенсио или Иско,которые абсолютно не игроки уровня гранда.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
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#5  joly  Сочи (Сегодня, 17:34)
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«Зенит»
pivo69,
Это кто из состава Реала середняк ? Лучший игрок ЧМ 18 Модрич ? А может тибо Куртуа или Серхио Рамос , Тони Кроос или Иско ? Глупости не надо говорить . У команды провал из-за тренера и руководства : надо своевременно и последовательно менять состав и тактику.


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Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
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#4  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27)
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«Зенит»
неужели так сказался уход Криштиану?
что-то странное творится. Я не поклонник Реала, но все это странно выглядит.

Интересно, а какой коэффициент на победу Эйбара с разницей в три мяча?)
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#3  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 17:27)
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ЦСКА
Это Гинер всё купил! Форса Барса!


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Ненавижу негров и расизм!
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#2  pivo69  Германия (Сегодня, 17:26)
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Кто тут не верил,что ЦСКА обыграл обычного
середняка испанской Примеры,во всяком случае
по составу.
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#1  СуперШтангист   (Сегодня, 17:22)
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«Терек»
Ну так тренер у них "спартаковский", поэтому просёр неудивителен.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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