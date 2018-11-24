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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (7)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (7)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
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12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
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Вчера, 23:28
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (6)
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (6)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару"
"Реал" с разгромным счетом уступил "Эйбару" в матче 13-го тура чемпионата Испании (0:3).
Чемпионат Испании
13 тур
"Эйбар" – "Реал Мадрид" 3:0
Гол: Эскаланте, 18, Энрич, 52, Пенья, 57
"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Рамис, Сасета, Эскаланте, Орельяна (Альварес, 84), Хордан, Пенья (Де Бласис, 88), Гарсия, Энрич (Шарлес, 74)
"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола (Карвахаль, 54), Марсело, Варан, Рамос, Кроос, Сьос, Модрич (Иско, 63), Асенсио (Венисиус, 74), Бензема, Бэйл
Предупреждения: Сасета, 33, Хордан, 36, Бэйл, 40
Чемпионат Испании
13 тур
"Эйбар" – "Реал Мадрид" 3:0
Гол: Эскаланте, 18, Энрич, 52, Пенья, 57
"Эйбар": Риесго, Анхель, Оливейра, Рамис, Сасета, Эскаланте, Орельяна (Альварес, 84), Хордан, Пенья (Де Бласис, 88), Гарсия, Энрич (Шарлес, 74)
"Реал Мадрид": Куртуа, Одриосола (Карвахаль, 54), Марсело, Варан, Рамос, Кроос, Сьос, Модрич (Иско, 63), Асенсио (Венисиус, 74), Бензема, Бэйл
Предупреждения: Сасета, 33, Хордан, 36, Бэйл, 40
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