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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
"Рома" с минимальным счетом уступила "Удинезе"
"Рома" с минимальным счетом проиграла "Удинезе" в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
13 тур
"Удинезе" – "Рома" 1:0
Гол: Де Пауль, 54
"Удинезе": Муссо, тер Авест, Ларсен, Самир, Трост-Эконг (Песселья, 70), Нуйтинк, Фофана, Мандрагора, Де Пауль (Мачис, 79), Пуссетто (Д'Алессандро, 90+5), Бехрами
"Рома": Миранте, Сантон, Коларов, Фасио, Жесус, Н'Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Заниоло, 79), Клюйверт (Ундер, 65), Шик (Джеко, 71), Эль-Шаарави
Предупреждения: Де Пауль, 65, Бехрами, 66
Чемпионат Италии
13 тур
"Удинезе" – "Рома" 1:0
Гол: Де Пауль, 54
"Удинезе": Муссо, тер Авест, Ларсен, Самир, Трост-Эконг (Песселья, 70), Нуйтинк, Фофана, Мандрагора, Де Пауль (Мачис, 79), Пуссетто (Д'Алессандро, 90+5), Бехрами
"Рома": Миранте, Сантон, Коларов, Фасио, Жесус, Н'Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Заниоло, 79), Клюйверт (Ундер, 65), Шик (Джеко, 71), Эль-Шаарави
Предупреждения: Де Пауль, 65, Бехрами, 66
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