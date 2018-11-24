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"Рома" с минимальным счетом уступила "Удинезе"

"Рома" с минимальным счетом проиграла "Удинезе" в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

13 тур

"Удинезе" – "Рома" 1:0

Гол: Де Пауль, 54

"Удинезе": Муссо, тер Авест, Ларсен, Самир, Трост-Эконг (Песселья, 70), Нуйтинк, Фофана, Мандрагора, Де Пауль (Мачис, 79), Пуссетто (Д'Алессандро, 90+5), Бехрами

"Рома": Миранте, Сантон, Коларов, Фасио, Жесус, Н'Зонзи, Кристанте, Пеллегрини (Заниоло, 79), Клюйверт (Ундер, 65), Шик (Джеко, 71), Эль-Шаарави

Предупреждения: Де Пауль, 65, Бехрами, 66
Теги: Рома Удинезе
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