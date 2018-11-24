Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
"Реал" разгромно проиграл "Эйбару" (21)
16:47
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
Руслан Пименов: потери очков в матче с "Уралом" могут сказаться на итоговом результате «Локомотива» в чемпионате
12:58
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
Виктор Гончаренко: вполне возможно, что Ахметов восстановится к матчу с "Викторией Пльзень" (1)
12:17
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
Матч "Спартак" - "Крылья Советов" попал в список самых интригующих событий выходных по версии британского издания (29)
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас"
Чемпионат Англии
13 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 0:0
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Янг, Линделёф, Смоллинг, Погба (Санчес, 68), Лингард (Феллайни, 60), Матич, Мата (Рашфорд, 60), Лукаку, Марсьяль
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Макартур, Куйяте, Таунсенд (Шлупп, 88), Мейер, Заха (Айю, 90+1)
Предупреждения: Миливоевич, 9, Сако, 27, Янг, 71
13 тур
"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 0:0
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Янг, Линделёф, Смоллинг, Погба (Санчес, 68), Лингард (Феллайни, 60), Матич, Мата (Рашфорд, 60), Лукаку, Марсьяль
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Макартур, Куйяте, Таунсенд (Шлупп, 88), Мейер, Заха (Айю, 90+1)
Предупреждения: Миливоевич, 9, Сако, 27, Янг, 71
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.