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"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Кристал Пэлас"

Чемпионат Англии

13 тур

"Манчестер Юнайтед" – "Кристал Пэлас" 0:0

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Дармиан, Янг, Линделёф, Смоллинг, Погба (Санчес, 68), Лингард (Феллайни, 60), Матич, Мата (Рашфорд, 60), Лукаку, Марсьяль

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Ван-Биссака, Анхольт, Томкинс, Сако, Миливоевич, Макартур, Куйяте, Таунсенд (Шлупп, 88), Мейер, Заха (Айю, 90+1)

Предупреждения: Миливоевич, 9, Сако, 27, Янг, 71
Теги: Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас
Сегодня, 20:02
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