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Футболисты "Боки" пострадали от слезоточивого газа, финал Кубка Либертадорес могут отменить

Фанаты "Ривер Плейта" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес, который должен начаться в 23:00 по МСК, забросали камнями автобус "Бока Хуниорс".

Автобус с футболистами подъехал в облаке слезоточивого газа, который распылили либо фанаты "Ривера", либо полицейские. Отмечается, что из-за инцидента игра может быть отложена или перенесена на другой день.


Теги: Бока Хуниорс
Вчера, 22:29
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