Футболисты "Боки" пострадали от слезоточивого газа, финал Кубка Либертадорес могут отменить

Boca Juniors bus attacked... broken windows.. players gagging on pepper gas..



I repeat:



THIS ISN’T PASSION- IT’S STUPIDITY! pic.twitter.com/sdfFU6cE1A — herculez gomez (@herculezg) November 24, 2018

?Es una verg?enza! Feroz ataque al bus de Boca Juniors por hinchas de River Plate antes de la final de Libertadores



Jugadores afectados por el gas y cortes por vidrios...

Video > https://t.co/H2IF9P2siL pic.twitter.com/D9WpNZnHjE — ComuTricolor (@ComuTricolor) November 24, 2018

Фанаты "Ривер Плейта" перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес, который должен начаться в 23:00 по МСК, забросали камнями автобус "Бока Хуниорс".Автобус с футболистами подъехал в облаке слезоточивого газа, который распылили либо фанаты "Ривера", либо полицейские. Отмечается, что из-за инцидента игра может быть отложена или перенесена на другой день.