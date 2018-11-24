"Тоттенхэм" дома уверенно победил "Челси"

"Тоттенхэм" победил "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии (3:1) и поднялся на третью строчку в таблице.Чемпионат Англии13 турАлли, 8, Кейн, 16, Сон, 54 - Жиру, 85."Тоттенхэм": Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Уинкс, 87), Сон (Ламела, 78), Кейн."Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 58), Виллиан (Жиру, 76), Мората (Педро, 58), Азар.Предупреждения: Рюдигер, 19, Азар, 45+3, Жоржиньо, 72.