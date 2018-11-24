Новости партнеров

"Тоттенхэм" дома уверенно победил "Челси"

"Тоттенхэм" победил "Челси" в матче 13-го тура чемпионата Англии (3:1) и поднялся на третью строчку в таблице.

Чемпионат Англии

13 тур

"Тоттенхэм" – "Челси" 3:1

Голы: Алли, 8, Кейн, 16, Сон, 54 - Жиру, 85.

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Фойт, Алдервейрелд, Дэвис, Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Уинкс, 87), Сон (Ламела, 78), Кейн.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо, Канте, Жоржиньо, Ковачич (Баркли, 58), Виллиан (Жиру, 76), Мората (Педро, 58), Азар.

Предупреждения: Рюдигер, 19, Азар, 45+3, Жоржиньо, 72.
Теги: Тоттенхэм Челси
Вчера, 22:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  spiri   (Вчера, 23:04)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Сказка закончилась?? flushed


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.