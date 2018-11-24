Первый вынос Сарри в Англии. Основные выводы о победе "Тоттенхэма" над "Челси"

Перед началом матча Маурицио Почеттино рассказывал об усталости своих игроков, дойдя в рассуждениях до вопросов о том, что молодые футболисты должны проводить больше времени с семьей, детьми и подругами. Оказалось, что коуч "Тоттенхэма" просто лукавил. "Шпоры", как безумные, носились все 90 с лишним минут. И вряд ли кто-то из них, вернувшись с "Уэмбли", уснет раньше родственников и друзей, о которых упоминал Почеттино. А ведь это еще на страшном газоне "Уэмбли", который, похоже, готовится принять чемпионат мира по уборке картошки.Сон на третий гол убежал от Жоржиньо, как будто он - Бэйл, а итальянец - Бартра из того знаменитого Класико. А скорости Сиссоко с Дайером?! Нголо Канте - великий и могучий французский опорник - сделал первый перехват только на 48-ой минуте! Хотя его темп утяжелил новый контракт, даже скромняга не выдержал таких цифр в графе "Заработная плата". Но вот легковесный Азар ни разу не убежал от Орье. И это на протяжении всей встречи. Браво, тренеры по физподготовке "Тоттенхэма"!Доказано уже 3-им клубом. Сначала был "Манчестер Юнайтед" и Хуан Мата с персональным заданием Особенного. Потом ученик Моуринью Марку Силва из "Эвертона" нашел противоядие против итальянца. А уж тактическому гику Почеттино вообще не составило труда отрезать Жоржиньо от остальной команды. Главный тренер "шпор" приставил к нему Деле Алли. Интересный момент - в лондонском дерби в микродуэли сошлись главные лицы своих команд. Деле Алли и Жоржиньо. "Тоттенхэм" часто упрекали в том, что он зависит от молодого и нестабильного (как на поле, так и вне) Алли, в отличие от топ-клубов, в которых на ведущей роли опытный и состоявшийся игрок (Модрич - в "Реале", Бускетс - в "Барсе"). Но сегодня хавбек "шпор" может ставить себе "отлично".Конечно, вешать всех собак на Жоржиньо - дело неблагодарное. Но и отрицать тот факт, что хавбек прибыл из сборной в ужасном состоянии, нельзя. Открыться из-под Алли, предложить себя - об этом Жоржиньо в первом тайме забыл. Поэтому с мячом встречался меньше, чем Давид Луис, на которого и упала ответственность за организацию игры, Маркос Алонсо и даже Матео Ковачич. Все-таки игнор Фабрегаса когда-то должен был закончиться. И сейчас настал лучший момент для Сеска. Тем более, что Жоржиньо может простыть от сквозняка, оставленного Соном после феноменального прохода.Стартовое давление "Тоттенхэма" было роковым не только для центра защиты "Челси", но, в первую очередь, для Кепы. Нервозное начало от голкипера обернулось для команды Сарри 2 пропущенными мячами. Сначала вратарь пустил мяч прямо над головой после не самого сильного удара от Деле Алли. А в моменте с дальним выстрелом Кейна Кепа выступил в роли статуи. Дорогой такой, за 71,6 миллион фунтов стерлингов. Может он и не видел, как бил нападающий "шпор", но на то ты и голкипер, чтобы перемещаться на линии, подсказывать партнерам.Потом уже Кепа начал играть так, что мадридский "Реал" с удовольствием взял бы его к себе, оставив Тибо Куртуа в Лондоне. И еще в первом тайме вратарь спас "Челси" от разгрома. Но эти начальные ляпы, вылившиеся в пропущенные мячи, стоили команде многого. Льорис же ни разу не заставил усомниться в себе, хотя во время перерыва у него было тяжелое поражение от Голландии. Француз тащил мертвые удары из офсайда от Мораты, который, кстати, по попаданиям во "вне игры" бьет все рекорды в АПЛ. В дерби от каждого игрока зависит очень много, а от тех, кто держит последний рубеж, - особенно.В воскресенье тебя вместе с другими бельгийцами отвозил Джердан Шакири, а в субботу ты остался пришпоренным на "Уэмбли". И ведь той самой свободы, которую предоставил Маурицио Сарри Азару, не хватило. Точнее, она сваливалась в дриблинг (удачных обводок набралось только 3) и упиралась в кого-то из защитников. При счете 0:2, когда Жоржиньо чуть ли не сам спрятался за Алли, Ковачич показывал самую бессмысленную в мире рабону, Азар не взял на себя роль лидера. Испугался или не потянул?Хотя у Эдена был шанс изменить игру, но его украл арбитр, когда не поставил чистейший пенальти за фол Фойта на бельгийце. В концовке первого тайма Азар еще получит по ногам от Сиссоко у вратарской Льориса и по совокупности набегает на одиннадцатиметровый, но судья окажется непреклонным. Арбитры в Англии перестали верить в падения бельгийца, который может завалиться даже от легкого касания. В то же время АПЛ надо подумать над VAR - не всегда по своему желанию падает даже Азар.Поставив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии, показав лучший дебют в АПЛ, Сарри чересчур уверовался в своей уникальности. Когда Почеттино перед игрой рассуждал о тягостях перерывов на сборные, итальянец копался в турнирных раскладах, не постеснявшись сравнить "Челси" с "Манчестер Сити". Хорошо, что хоть Маурицио признал, что лондонцы пока не дотягивают до уровня "горожан". Однако он явно не ожидал, что пропустит на "Уэмбли" тяжелый удар, как Поветкин в бою с Джошуа на этой же арене.В отличие от "шпор", Сарри не сделал никаких изменений в составе по сравнению с матчем против "Эвертона". Итальянец как будто вообще не разбирал "Тоттенхэм", понадеявшись только на себя и свою тактическую выучку. Да и запасного плана (Жоржиньо же подвел) у "Челси" попросту не было. Хотя Жиру, забивший после выхода на замену, опять доказал, что может принести больше пользы, чем Мората. Да даже закончивший на этой неделе карьеру Дрогба сыграл бы не хуже, чем испанский нападающий. Возможно, это поражение, наоборот, станет для Сарри чем-то вроде отправной точки. У Конте же тоже был позор в начале английской карьеры, только против "Арсенала". И чем все закончилось?!