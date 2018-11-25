Серхио Бускетс проводит свой 500-й матч за "Барселону"

"Барселона" в рамках 13-го тура чемпионата Испании в Мадриде проводит матч с "Атлетико".Полузащитник сине-гранатовых Серхио Бускетс вышел на поле с первых минут. Этот матч стал для 30-летнего хавбека юбилейным, 500-м, за каталонский клуб. Лидером по числу сыгранных матчей является Хави: он провел за сине-гранатовых 769 встреч.