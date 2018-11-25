Давид де Хеа может перейти в "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" может продать испанского вратаря Давида де Хеа летом 2019 года.По информации The Sun, трансферная сумма голкипера оценивается в ?75 млн (приблизительно €85 млн).Соглашение клуба и вратаря рассчитано до лета 2019 года и имеет опцию продления на один год. По информации источника, "Манчестер Юнайтед" может воспользоваться этой функцией и продать вратаря следующим летом, чтобы в 2020 году он не ушел за бесплатно.Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".