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Давид де Хеа может перейти в "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" может продать испанского вратаря Давида де Хеа летом 2019 года.

По информации The Sun, трансферная сумма голкипера оценивается в ?75 млн (приблизительно €85 млн).

Соглашение клуба и вратаря рассчитано до лета 2019 года и имеет опцию продления на один год. По информации источника, "Манчестер Юнайтед" может воспользоваться этой функцией и продать вратаря следующим летом, чтобы в 2020 году он не ушел за бесплатно.

Основным претендентом на испанца считается туринский "Ювентус". Также голкипер может перейти во французский "ПСЖ".

"Газета.ру"
Теги: де Хеа Манчестер Юнайтед Ювентус
Сегодня, 08:40
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