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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Маурицио Сарри: "Тоттенхэм" был лучше нас, все их 11 игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма". Для "Челси" это поражение стало первым в сезоне.
"Тоттенхэм" был лучше нас, все их 11 игроков. Даже если бы мы произвели 11 изменений, не было бы разницы.
Нам нужно что-то предпринять, потому что наша игра в обороне была катастрофичной. Атакующие игроки действовали плохо, полузащитники защищались не очень хорошо, а оборонительная линия — это катастрофа", — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма". Для "Челси" это поражение стало первым в сезоне.
"Тоттенхэм" был лучше нас, все их 11 игроков. Даже если бы мы произвели 11 изменений, не было бы разницы.
Нам нужно что-то предпринять, потому что наша игра в обороне была катастрофичной. Атакующие игроки действовали плохо, полузащитники защищались не очень хорошо, а оборонительная линия — это катастрофа", — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.
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