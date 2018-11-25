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Маурицио Сарри: "Тоттенхэм" был лучше нас, все их 11 игроков

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал поражение от "Тоттенхэма" в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма". Для "Челси" это поражение стало первым в сезоне.

"Тоттенхэм" был лучше нас, все их 11 игроков. Даже если бы мы произвели 11 изменений, не было бы разницы.

Нам нужно что-то предпринять, потому что наша игра в обороне была катастрофичной. Атакующие игроки действовали плохо, полузащитники защищались не очень хорошо, а оборонительная линия — это катастрофа", — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.
Теги: Сарри Челси Тоттенхэм
Сегодня, 08:55
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