Власти закрыли стадион "Ривера" на неопределенный срок

Домашний стадион "Ривер Плейт" был закрыт по решению местных властей.По информации The Independent, власти приняли решение закрыть "Монументаль" из-за беспорядков, так как правоохранительные органы отказались обеспечивать безопасность перед заключительным матчем Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".В таком случае игра не состоится 25 ноября.Напомним, что перед игрой фанаты "Ривера" напали на автобус с футболистами "Боки" и кидали баллончики со слезоточивым газом.