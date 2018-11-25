Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поделился своим мнением об инциденте перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс"."В Аргентине дела обстоят плачевно. Президент обманул множество людей, сказав, что собирается все изменить, но сейчас все только хуже. За что голосовали люди? За ограбления и убийства людей?Власти также должны обеспечивать безопасность футболистов. Но президент заботится только о своем благосостоянии", - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.