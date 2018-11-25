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Диего Марадона - об инциденте на Кубке Либертадорес: президент Аргентины заботится только о своем благосостоянии

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона поделился своим мнением об инциденте перед ответным финальным матчем Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс".

"В Аргентине дела обстоят плачевно. Президент обманул множество людей, сказав, что собирается все изменить, но сейчас все только хуже. За что голосовали люди? За ограбления и убийства людей?

Власти также должны обеспечивать безопасность футболистов. Но президент заботится только о своем благосостоянии", - приводит слова Марадоны Mundo Deportivo.
Теги: Марадона
Сегодня, 13:17
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#1  Миша Гратов   (Сегодня, 14:37)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 25.11.2018 [жалоба]
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