Унаи Эмери: футбол - мое любимое хобби

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о своем отношении к футболу.Наставник назвал футбол своим увлечением."Не знаю, одержим ли я футболом. В каждой профессии необходима страсть к работе, чтобы выдавать лучший результат. Футбол — моя страсть. Это моя работа, но я не думаю каждый день, что это моя работа, скорее это мое любимое хобби", — отметил испанский специалист в интервью Sky Sports.На данный момент "Арсенал" занимает пятую строчку турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).