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Унаи Эмери: футбол - мое любимое хобби

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о своем отношении к футболу.

Наставник назвал футбол своим увлечением.

"Не знаю, одержим ли я футболом. В каждой профессии необходима страсть к работе, чтобы выдавать лучший результат. Футбол — моя страсть. Это моя работа, но я не думаю каждый день, что это моя работа, скорее это мое любимое хобби", — отметил испанский специалист в интервью Sky Sports.

На данный момент "Арсенал" занимает пятую строчку турнирной таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ).

"Газета.ру"
Теги: Эмери Арсенал
Сегодня, 13:45
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