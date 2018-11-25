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"Витесс" Слуцкого вышел на четвертое место в чемпионате Голландии

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого в гостях обыграл "Виллем II" в очередном матче чемпионата Голландии - 3:1.

Благодаря этой уверенной победе "Витесс" набрал 21 очко и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "Виллем" с 13 очками остался 13-м.
Теги: Витесс Слуцкий
Сегодня, 19:27
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#1  andrej95602   (Сегодня, 20:18)
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Болеет за:
«Краснодар»
Викторыч молодец!
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
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