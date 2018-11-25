"Витесс" Слуцкого вышел на четвертое место в чемпионате Голландии

"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого в гостях обыграл "Виллем II" в очередном матче чемпионата Голландии - 3:1.Благодаря этой уверенной победе "Витесс" набрал 21 очко и вышел на четвертое место в турнирной таблице. "Виллем" с 13 очками остался 13-м.