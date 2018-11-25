Финал Кубка Либертадорес опять отложен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" вновь был отложен.О новой дате проведения встречи пока не сообщается.Игра была состояться вчера, но из-за беспорядков матч был перенесен на сегодняшний день. Первый матч между двумя командами из Буэнос-Айреса завершился вничью - 2:2.