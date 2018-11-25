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Финал Кубка Либертадорес опять отложен

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейтом" и "Бока Хуниорс" вновь был отложен.

О новой дате проведения встречи пока не сообщается.

Игра была состояться вчера, но из-за беспорядков матч был перенесен на сегодняшний день. Первый матч между двумя командами из Буэнос-Айреса завершился вничью - 2:2.
Теги: Ривер Плейт Бока Хуниорс
Сегодня, 20:25
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