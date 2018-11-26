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Главный тренер "Реала": допинг Рамоса? Есть некоторые вопросы, на которые я не могу отвечать

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал информацию о положительной допинг - пробе капитана командуъы Серхио Рамоса.

По информации СМИ, Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса" в сезоне-2016/17.

"Рамос? Есть некоторые вопросы, на которые я не могу отвечать. Это касается конфиденциальности клуба. Я понимаю интерес людей, но я обязан действовать подобным образом", - приводит слова Солари Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Реал Солари Рамос
Вчера, 21:45
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