Жозе Моуринью высказался о поддержке на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью ответил на вопрос, на каком стадионе он бы предпочел проводить матчи."Не хочу говорить о том, что мы предпочли бы играть вдали от дома. Это будет неуважением к стадиону и болельщикам. Если вы спросите меня, хочу ли я играть против "Янг Бойз" в Берне или в Манчестере, я скажу, что дома. Я всегда предпочитаю играть дома. Всегда. Если вы чувствуете давление, когда болельщики приходят поддерживать вас, то лучше оставайтесь дома и смотрите футбол по телевизору", — приводит слова Моуринью The Guardian.