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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Джанлуиджи Буффон назвал одного из лучших голкиперов в мире
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает одним из лучших голкиперов в мире.
"У Алиссона есть все, что необходимо современному вратарю. "Ливерпуль" в этом сезоне пропустил очень мало мячей. В Англии он может быть открытием, новым именем, но для меня это не сюрприз.
Я слежу за ним на протяжении нескольких лет и являюсь его большим поклонником. Он уверенно чувствует себя с мячом, отлично парирует удары. Кроме того, я вижу, что он наделяет защиту уверенностью. Прямо сейчас он один из трех лучших голкиперов в мире, и у него есть все, чтобы стать великим на своей позиции", — приводит слова Буффона The Mirror.
Алиссон перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2018 года за рекордные на тот момент €62,5 млн.
"Газета.ру"
"У Алиссона есть все, что необходимо современному вратарю. "Ливерпуль" в этом сезоне пропустил очень мало мячей. В Англии он может быть открытием, новым именем, но для меня это не сюрприз.
Я слежу за ним на протяжении нескольких лет и являюсь его большим поклонником. Он уверенно чувствует себя с мячом, отлично парирует удары. Кроме того, я вижу, что он наделяет защиту уверенностью. Прямо сейчас он один из трех лучших голкиперов в мире, и у него есть все, чтобы стать великим на своей позиции", — приводит слова Буффона The Mirror.
Алиссон перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2018 года за рекордные на тот момент €62,5 млн.
"Газета.ру"
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