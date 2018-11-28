Джанлуиджи Буффон назвал одного из лучших голкиперов в мире

Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон рассказал, кого считает одним из лучших голкиперов в мире."У Алиссона есть все, что необходимо современному вратарю. "Ливерпуль" в этом сезоне пропустил очень мало мячей. В Англии он может быть открытием, новым именем, но для меня это не сюрприз.Я слежу за ним на протяжении нескольких лет и являюсь его большим поклонником. Он уверенно чувствует себя с мячом, отлично парирует удары. Кроме того, я вижу, что он наделяет защиту уверенностью. Прямо сейчас он один из трех лучших голкиперов в мире, и у него есть все, чтобы стать великим на своей позиции", — приводит слова Буффона The Mirror.Алиссон перешел в "Ливерпуль" из "Ромы" летом 2018 года за рекордные на тот момент €62,5 млн.