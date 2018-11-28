Вячеслав Караваев: при Слуцком "Витесс" очень сильно прибавил в обороне

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера голландского клуба."Слуцкий стал намного опытнее. Все люди меняются. "Витесс" ведь не первый его иностранный клуб, например, его английский язык стал намного лучше.Тренировочный процесс в "Витессе" - в принципе на английском. Голландский язык вообще почти не слышу.Слуцкий поменял тренировочный день. В 8:30 нужно быть на базе, в 9:30 - завтрак. В 10:30 начинаем разминку в тренажерном зале, через полчаса уже на поле. Обед теперь корректируется по времени тренировки, но примерно в 13 часов. При предыдущем тренере интервалы в расписании могли быть больше на час-полтора. Тренажерный зал, кстати, теперь обязателен перед каждым занятием: в основном разогрев, скручивания, стретчинг. Очень помогает подготовиться к основной тренировке.Атакуем мы почти так же, как и при прошлом наставнике. Но мы очень сильно прибавили в обороне. Действуем более компактно, лучше двигаемся - все благодаря новой тактике", – сказал Караваев.