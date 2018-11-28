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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Вячеслав Караваев: при Слуцком "Витесс" очень сильно прибавил в обороне
Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера голландского клуба.
"Слуцкий стал намного опытнее. Все люди меняются. "Витесс" ведь не первый его иностранный клуб, например, его английский язык стал намного лучше.Тренировочный процесс в "Витессе" - в принципе на английском. Голландский язык вообще почти не слышу.
Слуцкий поменял тренировочный день. В 8:30 нужно быть на базе, в 9:30 - завтрак. В 10:30 начинаем разминку в тренажерном зале, через полчаса уже на поле. Обед теперь корректируется по времени тренировки, но примерно в 13 часов. При предыдущем тренере интервалы в расписании могли быть больше на час-полтора. Тренажерный зал, кстати, теперь обязателен перед каждым занятием: в основном разогрев, скручивания, стретчинг. Очень помогает подготовиться к основной тренировке.
Атакуем мы почти так же, как и при прошлом наставнике. Но мы очень сильно прибавили в обороне. Действуем более компактно, лучше двигаемся - все благодаря новой тактике", – сказал Караваев.
Sport24
"Слуцкий стал намного опытнее. Все люди меняются. "Витесс" ведь не первый его иностранный клуб, например, его английский язык стал намного лучше.Тренировочный процесс в "Витессе" - в принципе на английском. Голландский язык вообще почти не слышу.
Слуцкий поменял тренировочный день. В 8:30 нужно быть на базе, в 9:30 - завтрак. В 10:30 начинаем разминку в тренажерном зале, через полчаса уже на поле. Обед теперь корректируется по времени тренировки, но примерно в 13 часов. При предыдущем тренере интервалы в расписании могли быть больше на час-полтора. Тренажерный зал, кстати, теперь обязателен перед каждым занятием: в основном разогрев, скручивания, стретчинг. Очень помогает подготовиться к основной тренировке.
Атакуем мы почти так же, как и при прошлом наставнике. Но мы очень сильно прибавили в обороне. Действуем более компактно, лучше двигаемся - все благодаря новой тактике", – сказал Караваев.
Sport24
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