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Клуб Ахмеда Мусы может возглавить экс-наставник Головина в "Монако"

Бывший главный тренер "Монако" Леонарду Жардим может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным RMC, португалец - один из главных претендентов на пост главного тренера местного "Аль-Наср".

Напомним, летом в этот клуб перешел бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса.
Теги: Жардим Монако Головин Муса
Сегодня, 11:43
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