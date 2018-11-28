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Робби Кин завершил карьеру

Лучший бомбардир в истории сборной Ирландии Робби Кин объявил о завершении своей карьеры.

38-летний Кин станет ассистентом нового главного тренера ирландской сборной Мика Маккарти.

Кин выступал в 11 клубах, включая "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Лидс". За карьеру ирландец забил 325 голов в 737 матчах. На его счету также 68 голов в 146 матчах за национальную команду.

Sky Sports
Сегодня, 15:16
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