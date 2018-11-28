Новости партнеров

СМИ: Лука Модрич получит "Золотой мяч"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич обошел нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в голосовании за лучшего игрока года.

По данным испанской радиостанции Onda Cero, португалец занял второе место, а форвард «Атлетико» Антуан Гризманн — третье.

"Золотой мяч" вручается по итогам голосования журналистов ведущих спортивных СМИ Европы. Приз лучшему игроку планеты будет официально вручен 3 декабря в Париже. В шорт-лист премии вошло 30 игроков, среди которых Лионель Месси, Мохамед Салах, Поль Погба и Эден Азар.

В случае успеха Модрич станет первым обладателем приза из Хорватии и 11-м игроком "Реала", получившим эту почетную награду. Столько же "Золотых мячей" на данный момент получали игроки "Барселоны" разных лет.

"Газета.ру"
Теги: Модрич
Сегодня, 19:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
#7  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:49)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: vermis_64
Да как то не тянет он этот приз. Планочка то высоко задрана.


вицечемпион мира, почему нет? Формально все так.А Кри Ро не каждый рождается.


Ну не нравится он мне! Вот!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: vermis_64
Да как то не тянет он этот приз. Планочка то высоко задрана.


вицечемпион мира, почему нет? Формально все так.А Кри Ро не каждый рождается.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:23)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Цитата: plast
не очень правдоподобно выглядит

в чем?


Да как то не тянет он этот приз. Планочка то высоко задрана.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#4  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:18)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
не очень правдоподобно выглядит

в чем?


--------------------
сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 19:59)
  • -1
  •  (1)
online

Кри7 пусть отдохнет, правильно всё.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  plast  Спб (Сегодня, 19:37)
  • 0
  •  (0)

не очень правдоподобно выглядит
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#1  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, на безрыбье и рак рыба.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.