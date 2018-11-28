Робби Кин объявил о завершении карьеры

38-летний ирландский нападающий "Атлетико Калькутта" Робби Кин объявил о завершении игровой карьеры.За годы в футболе форвард сыграл в 737 матчах, в которых отличился 325 раз."Cегодня, спустя 23 замечательных года, я официально объявляю о своем уходе на пенсию. Я никогда не мог себе представить такой футбольной жизни. Она превысила все ожидания, которые были у выросшего в Дублине мальчика с безумной любовью к футболу", — цитирует The Telegraph заявление Кина.