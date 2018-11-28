Новости партнеров

"Атлетико" - "Монако": Головин в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов "Атлетико" - "Монако".

"Атлетико": Облак, Ариас, Савич, Эрнандез, Филипе Луис, Коке, Родри, Томас, Лемар, Корреа, Гризманн.

"Монако": Бенальо, Бянкон, Раджи, Жемерсон, Бадьяшиль, Шадли, Массенжо, Тильеманс, Головин, Грансир, Силла.
Теги: Атлетико Монако
Сегодня, 20:14
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.