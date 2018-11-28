Принц Уильям со своей супругой почтили память погибшего владельца "Лестера"

Британский принц Уильям и его супруга Кейт почтили память погибшего в авиакатастрофе владельца футбольного клуба "Лестер" Вишая Шривадданапрабхи. Герцог и герцогиня Кембриджские посетили Лестер, где встретились с игроками и менеджментом команды, и возложили цветы в память о погибших.Его вертолет разбился 27 октября поблизости домашнего стадиона команды "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Вместе с Шривадданапрабхой погибли все, кто находился на борту, а именно: два сотрудника клуба, пилот и пассажир."Посетить город, чтобы лично отдать дань уважения, является со стороны их Королевских Высочеств важным проявлением сострадания по отношению к родственникам погибших, к сотрудникам и игрокам клуба и к горожанам, на жизнь которых повлиял мой отец", – заявил сын Вишая, вице-председатель "Лестера" Айаватт Шривадданапрабха.