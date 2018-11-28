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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с "Янг Бойз"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.
Напомним, что 2016 году специалист был дисквалифицирован на один матч за удар ногой по бутылке.
Победа над швейцарским клубом позволила манкунианцам досрочно пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Газета.ру"
Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.
Напомним, что 2016 году специалист был дисквалифицирован на один матч за удар ногой по бутылке.
Победа над швейцарским клубом позволила манкунианцам досрочно пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Газета.ру"
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