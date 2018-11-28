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УЕФА может наказать Моуринью за поведение на матче ЛЧ с "Янг Бойз"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

Португалец эмоционально отреагировал на гол полузащитника "красных дьяволов" Маруана Феллаини в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (1:0). Хавбек отличился в компенсированное время, после чего Моуринью взял ящик для переноса воды и швырнул его на ограждение.

Напомним, что 2016 году специалист был дисквалифицирован на один матч за удар ногой по бутылке.

Победа над швейцарским клубом позволила манкунианцам досрочно пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:44
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#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 21:52)
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Болеет за:
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Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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