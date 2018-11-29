Новости партнеров

Экс-хавбек "Манчестер Юнайтед" назвал игру против "Янг Бойз" ужасной

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Пол Скоулз прокомментировал матч против "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

"Манчестер Юнайтед" вырвал победу уже в компенсированное время, забив единственный мяч в этой встрече.

"Юнайтед" играли просто ужасно. Они показали очень невзрачный футбол, особенно во втором тайме. Их игра напомнила мне игру против "Севильи" в прошлом сезоне. "МЮ" выглядел неубедительно на каждом участке поля. Мне даже жаль "Янг Бойз". Им всего лишь не хватило немного мастерства", - цитирует Скоулза Mirror.

"Газета.ру"
Теги: Янг Бойз Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:22
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.