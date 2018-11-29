Новости партнеров

Президент "ПСЖ": Томас Тухель показал, кто является лучшим тренером в мире

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи после матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (2:1) отметил что Томас Тухель является лучшим тренером в мире.

"Томас Тухель показал, кто является лучшим тренером в мире", - цитирует RMC Аль-Хелаифи.
Теги: ПСЖ Ливерпуль Тухель
Сегодня, 09:11
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 09:43)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DimonYA
и что выиграл этот "лучший тренер в мире" ))

...ну хотя бы у Монако........................... smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 09:24)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
и что выиграл этот "лучший тренер в мире" ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.