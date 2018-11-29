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Тьерри Анри: теперь мы можем сосредоточиться на чемпионате

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал поражение от "Атлетико" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2)

"Мы были скромны в первом тайме - быстрый гол соперника лишь усложнил положение дел. После разговора в перерыве мы проявили больше активности. Игроки старались атаковать и чаще идти вперед. У нас было больше опасных моментов и ударов.

В дальнейшем нам нужно постараться повторить то, что мы показали во втором тайме. Я доволен игрой молодых игроков. Молодые игроки проделали ту работу, которую должны были проделать. Достаточно много молодежи появилось на поле одновременно, но это не стало проблемой.

Мы покидаем Лигу чемпионов и теперь можем сосредоточиться на чемпионате", - цитирует пресс-служба клуба Анри.
Сегодня, 09:38
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