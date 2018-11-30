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Дом футболиста "ПСЖ" обокрали, пока он играл против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Дом нападающего "ПСЖ" Эрика Чупо-Мотинга был ограблен 28 ноября, сообщает France Bleu.

Примечательно, что произошло это в тот момент, когда футболист принимал участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

По информации источника, из дома игрока сборной Камеруна были похищены ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается в 400 тысяч евро, и различные вещи, среди которых заранее заготовленные Чупо-Мотингом подарки на Рождество родным и близким на сумму в 200 тысяч евро. Сообщается, что злоумышленники пробрались в дом через окно.

Сам матч между "ПСЖ" и "Ливерпулем" закончился победой парижан со счетом 2:1. Чупо-Мотинг вышел на замену на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.

"Спорт24"
Теги: ПСЖ Ливерпуль
Сегодня, 01:30
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 03:07)
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Болеет за:
«Локомотив»
Через месяц зарплатой в клубе компенсирует наворованное.
Купит и новых бус и зеркал. blush


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 01:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Неприятная история, но вряд ли у этого Чупо.... осталось денег только на Чупа-чупс.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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