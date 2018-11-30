Дом футболиста "ПСЖ" обокрали, пока он играл против "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Дом нападающего "ПСЖ" Эрика Чупо-Мотинга был ограблен 28 ноября, сообщает France Bleu.Примечательно, что произошло это в тот момент, когда футболист принимал участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".По информации источника, из дома игрока сборной Камеруна были похищены ювелирные украшения, общая стоимость которых оценивается в 400 тысяч евро, и различные вещи, среди которых заранее заготовленные Чупо-Мотингом подарки на Рождество родным и близким на сумму в 200 тысяч евро. Сообщается, что злоумышленники пробрались в дом через окно.Сам матч между "ПСЖ" и "Ливерпулем" закончился победой парижан со счетом 2:1. Чупо-Мотинг вышел на замену на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.