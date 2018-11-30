Новости партнеров

Антуан Гризманн завязал ребенку шнурки перед матчем с "Монако"

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн перед началом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" (2:0) завязал шнурки мальчику, с которым вышел на поле.

Футболист привел в порядок обувь мальчика во время гимна Лиги чемпионов, чем вызвал смех рядом стоящих детей.


Теги: Гризманн Монако Атлетико
Сегодня, 02:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.