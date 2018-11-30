Антуан Гризманн завязал ребенку шнурки перед матчем с "Монако"

Laces untied? No worries, just call Antoine Griezmann ?pic.twitter.com/ElJ3gX63Mc — Def Pen Sports (@DefPenSports) November 29, 2018

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн перед началом матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Монако" (2:0) завязал шнурки мальчику, с которым вышел на поле.Футболист привел в порядок обувь мальчика во время гимна Лиги чемпионов, чем вызвал смех рядом стоящих детей.