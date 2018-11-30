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Диего Марадона жестко прокомментировал перенос финала Кубка Либертадорес в Мадрид

Диего Марадона выразил недовольство переносом финального матча Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" в Мадрид.

"Черт возьми, что я должен делать, если моя семья хочет посмотреть финал? Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид? Нужно было просто обеспечить безопасность и сыграть матч там, где планировалось", — сказал Марадона.

Напомним, что встреча должна была пройти 24 ноября, но из-за беспорядков была перенесена. Южноамериканская конфедерация футбола официально перенесла матч в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу".

Ole
Теги: Марадона Бока Хуниорс Ривер Плейт
Сегодня, 09:44
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 09:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Кокаин или билеты для семьи на финал кубка Либертадорес? Кокаин или билеты для семьи на финал кубка Либертадорес? Кокаин или... А к чёрту, кокаин!


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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