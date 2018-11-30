Диего Марадона жестко прокомментировал перенос финала Кубка Либертадорес в Мадрид

Диего Марадона выразил недовольство переносом финального матча Кубка Либертадорес "Ривер Плейт" - "Бока Хуниорс" в Мадрид."Черт возьми, что я должен делать, если моя семья хочет посмотреть финал? Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид? Нужно было просто обеспечить безопасность и сыграть матч там, где планировалось", — сказал Марадона.Напомним, что встреча должна была пройти 24 ноября, но из-за беспорядков была перенесена. Южноамериканская конфедерация футбола официально перенесла матч в Мадрид на стадион "Сантьяго Бернабеу".