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В Ирландии арестованы четверо болельщиков, избивших арбитра после матча любительской лиги

В Ирландии арестованы четверо подозреваемых по делу о нападении на футбольного арбитра Дэниэла Свини.

Судья был избит после матча любительской лиги Ирландии между "Меллингар Таун" и "Хорслипом". Он получил тяжелые травмы головы.

По информации ВВС, один из нападавших - подросток
Сегодня, 14:41
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