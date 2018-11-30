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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Бока Хуниорс" не согласен на финал Кубка Либертадорес в Мадриде
Руководство аргентинского "Бока Хуниорс" не согласно на проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу"
По информации AFP, "Бока" пытается дисквалифицировать соперника за нападение фанатов команды. До окончания разбирательств клуб не намерен встречаться с противником в финале.
Изначально ответный матч должен был пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", однако на автобус "Боки" напали болельщики хозяев поля, в результате чего несколько футболистов гостей получили повреждения. Игра была перенесена на неопределенный срок.
"Газета.ру"
По информации AFP, "Бока" пытается дисквалифицировать соперника за нападение фанатов команды. До окончания разбирательств клуб не намерен встречаться с противником в финале.
Изначально ответный матч должен был пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", однако на автобус "Боки" напали болельщики хозяев поля, в результате чего несколько футболистов гостей получили повреждения. Игра была перенесена на неопределенный срок.
"Газета.ру"
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