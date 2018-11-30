"Бока Хуниорс" не согласен на финал Кубка Либертадорес в Мадриде

Руководство аргентинского "Бока Хуниорс" не согласно на проведение ответного матча финала Кубка Либертадорес с "Ривер Плейт" в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу"По информации AFP, "Бока" пытается дисквалифицировать соперника за нападение фанатов команды. До окончания разбирательств клуб не намерен встречаться с противником в финале.Изначально ответный матч должен был пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", однако на автобус "Боки" напали болельщики хозяев поля, в результате чего несколько футболистов гостей получили повреждения. Игра была перенесена на неопределенный срок.