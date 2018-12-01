Мауро Икарди: переход в "Реал"? Мне не кажется, что это подходящее время

Нападающий "Интера" Мауро Икарди высказался на тему возможного перехода в "Реал"."Продление контракта? Когда придет время, тогда и поговорим. Перейти в "Реал"? Мне не кажется, что это подходящее время, учитывая результаты. Я в порядке там, где нахожусь. Сейчас я игрок "Интера", - цитирует Икарди Corriere dello Sport.