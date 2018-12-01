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Мауро Икарди: переход в "Реал"? Мне не кажется, что это подходящее время

Нападающий "Интера" Мауро Икарди высказался на тему возможного перехода в "Реал".

"Продление контракта? Когда придет время, тогда и поговорим. Перейти в "Реал"? Мне не кажется, что это подходящее время, учитывая результаты. Я в порядке там, где нахожусь. Сейчас я игрок "Интера", - цитирует Икарди Corriere dello Sport.
Теги: Икарди Интер Реал
Сегодня, 16:21
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#1  Андрей Гнатов   (Сегодня, 16:23)
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- http://clc.am/YIfFCw
Регистрация: 1.12.2018 [жалоба]
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