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Хосеп Гвардиола поздравил себя с 400-й победой в карьере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал 400-ю победу в своей тренерской карьере.

Сам 47-летний специалист после игры с "Борнмутом" (3:1) признался, что о юбилейной победе не знал.

"Я этого не знал! Поздравляю, Пеп. Это была хорошая победа. Болельщики думают, что нам дается это легко, но это неправда, поэтому я люблю побеждать таким образом", - цитирует испанца BBC Sport.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
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