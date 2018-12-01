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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Хосеп Гвардиола поздравил себя с 400-й победой в карьере
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал 400-ю победу в своей тренерской карьере.
Сам 47-летний специалист после игры с "Борнмутом" (3:1) признался, что о юбилейной победе не знал.
"Я этого не знал! Поздравляю, Пеп. Это была хорошая победа. Болельщики думают, что нам дается это легко, но это неправда, поэтому я люблю побеждать таким образом", - цитирует испанца BBC Sport.
Сам 47-летний специалист после игры с "Борнмутом" (3:1) признался, что о юбилейной победе не знал.
"Я этого не знал! Поздравляю, Пеп. Это была хорошая победа. Болельщики думают, что нам дается это легко, но это неправда, поэтому я люблю побеждать таким образом", - цитирует испанца BBC Sport.
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