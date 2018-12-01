Хосеп Гвардиола поздравил себя с 400-й победой в карьере

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола одержал 400-ю победу в своей тренерской карьере.Сам 47-летний специалист после игры с "Борнмутом" (3:1) признался, что о юбилейной победе не знал."Я этого не знал! Поздравляю, Пеп. Это была хорошая победа. Болельщики думают, что нам дается это легко, но это неправда, поэтому я люблю побеждать таким образом", - цитирует испанца BBC Sport.