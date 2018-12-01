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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Наполи" отклонил трансферное предложение по своему защитнику в размере более чем 100 млн евро
"Наполи" отклонил трансферное предложение по своему защитнику в размере более чем 100 млн евро
Александр Головин - в старте "Монако" на матч с "Монпелье"
"Монако" объявил состав на матч 15-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".
"Монако": Бенальо - Пьер-Габриэль, Б. Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Хенрикс - Головин, Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли - Фалькао.
Запасные: Л. Бадиашиле, Бьянкон, Панзо, Пеле, Диоп, Массенго, Силла.
"Монако": Бенальо - Пьер-Габриэль, Б. Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Хенрикс - Головин, Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли - Фалькао.
Запасные: Л. Бадиашиле, Бьянкон, Панзо, Пеле, Диоп, Массенго, Силла.
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