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Александр Головин - в старте "Монако" на матч с "Монпелье"

"Монако" объявил состав на матч 15-го тура чемпионата Франции против "Монпелье".

"Монако": Бенальо - Пьер-Габриэль, Б. Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Хенрикс - Головин, Тилеманс, Аит Беннассер, Шадли - Фалькао.

Запасные: Л. Бадиашиле, Бьянкон, Панзо, Пеле, Диоп, Массенго, Силла.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 21:29
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#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 21:45)
  • -2
  •  (2)
online

нужен тренер.карреру в монако! kissing_heart
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  mike  ростов-на-дону (Сегодня, 21:39)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
на хрен эта новость дно
Регистрация: 4.02.2011 [жалоба]
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