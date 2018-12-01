Давид Луиз хочет продлить контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз может подписать с клубом новое соглашение, утверждает UOL Esporte.Текущий контракт с лондонским клубом истекает по окончании сезона. Луиз доволен работой под руководством Маурицио Сарри.В текущем сезоне Луиз провел 16 матчей за "Челси".