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Давид Луиз хочет продлить контракт с "Челси"

Защитник "Челси" Давид Луиз может подписать с клубом новое соглашение, утверждает UOL Esporte.

Текущий контракт с лондонским клубом истекает по окончании сезона. Луиз доволен работой под руководством Маурицио Сарри.

В текущем сезоне Луиз провел 16 матчей за "Челси".
Теги: Луиз Челси
Вчера, 22:42
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