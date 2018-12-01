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"Витесс" Слуцкого сыграл вничью с "Эмменом"

"Витесс" сыграл вничью с "Эмменом" в матче 14-го тура чемпионата Голландии - 1:1.

"Витесс" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
Теги: Слуцкий Витесс
Вчера, 22:48
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