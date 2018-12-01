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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Хоффенхайм" и "Шальке" поделили очки
В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Шальке".
Чемпионат Германии
13 тур
"Хоффенхайм" – "Шальке-04" 1:1
Голы: Крамарич, 59 (пен.), Бенталеб, 73 (пен.)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нуху, Цубер (Шульц, 70), Демирбай, Гриллич, Бельфодиль (Салаи, 80), Жоэлинтон, Крамарич (Нелсон, 64)
"Шальке-04": Ферман, Настасич, Сане, Очипка, Калиджиури, Шёпф, Сердар (Стамбули, 70), Руди, Бенталеб (Мендиль, 86), Райт (Маккенни, 70), Бургшталлер
Предупреждения: Крамарич, 10, Настасич, 23, Бельфодиль, 45+2, Калиджиури, 55, Сане, 62, Нуху, 88
Чемпионат Германии
13 тур
"Хоффенхайм" – "Шальке-04" 1:1
Голы: Крамарич, 59 (пен.), Бенталеб, 73 (пен.)
"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нуху, Цубер (Шульц, 70), Демирбай, Гриллич, Бельфодиль (Салаи, 80), Жоэлинтон, Крамарич (Нелсон, 64)
"Шальке-04": Ферман, Настасич, Сане, Очипка, Калиджиури, Шёпф, Сердар (Стамбули, 70), Руди, Бенталеб (Мендиль, 86), Райт (Маккенни, 70), Бургшталлер
Предупреждения: Крамарич, 10, Настасич, 23, Бельфодиль, 45+2, Калиджиури, 55, Сане, 62, Нуху, 88
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