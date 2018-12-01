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"Хоффенхайм" и "Шальке" поделили очки

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги "Хоффенхайм" принимал "Шальке".

Чемпионат Германии

13 тур

"Хоффенхайм" – "Шальке-04" 1:1

Голы: Крамарич, 59 (пен.), Бенталеб, 73 (пен.)

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нуху, Цубер (Шульц, 70), Демирбай, Гриллич, Бельфодиль (Салаи, 80), Жоэлинтон, Крамарич (Нелсон, 64)

"Шальке-04": Ферман, Настасич, Сане, Очипка, Калиджиури, Шёпф, Сердар (Стамбули, 70), Руди, Бенталеб (Мендиль, 86), Райт (Маккенни, 70), Бургшталлер

Предупреждения: Крамарич, 10, Настасич, 23, Бельфодиль, 45+2, Калиджиури, 55, Сане, 62, Нуху, 88
Теги: Хоффенхайм Шальке
Вчера, 23:06
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