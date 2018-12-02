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"Реал" уверенно обыграл "Валенсию"

"Реал" обыграл "Валенсию" в матче 14-го тура чемпионата Испании - 2:0.

Чемпионат Испании

14 тур

"Реал Мадрид" – "Валенсия" 2:0

Голы: Васс, 8 (авто.), Васкес, 83

"Реал Мадрид": Куртуа, Карвахаль, Регилон, Варан, Рамос, Льоренте, Модрич (Вальверде, 71), Сьос (Иско, 80), Васкес, Бензема, Бэйл (Асенсио, 63)

"Валенсия": Нето, Гайя, Гарай, Паулиста, Васс (Пиччини, 68), Парехо, Солер, Коклен (Кондогбиа, 68), Гуэдеш, Гамейро (Батшуайи, 72), Лоренсо

Предупреждения: Паулиста, 6, Солер, 11, Гайя, 20, Сьос, 71
Теги: Реал Валенсия
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#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:06)
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Болеет за:
ЦСКА
Один автогол, другой в последней десятиминутке - это называется уверенно? Я ...уею от ваших заголовков, дорогая редакция! Прочитав в новостной ленте заголовок, подумал, что не менее 4-х мячей в первом тайме, второй там на классе...
Толи все заголовки - погоня на сомнительными рейтингами, толь просто на голову больны.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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