Комментатор чемпионата Саудовской Аравии бурно отреагировал на гол и потерял голос

Комментатор матча между "Аль-Фейхой" и "Аль-Ахлием" в рамках 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии бурно отреагировал на гол одного из футболистов.Игрок "Аль-Фейхи" Хонатан Гомес оформил гол на 92-й минуте встречи. Журналист праздновал забитый мяч на протяжении трех минут, а, в конце концов, сорвал себе голос криками.Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.На данный момент "Аль-Ахли" занимает третье место в турнирной таблице соревнование, в то время как "Аль-Фейха" — десятое.