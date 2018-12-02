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Комментатор чемпионата Саудовской Аравии бурно отреагировал на гол и потерял голос

Комментатор матча между "Аль-Фейхой" и "Аль-Ахлием" в рамках 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии бурно отреагировал на гол одного из футболистов.

Игрок "Аль-Фейхи" Хонатан Гомес оформил гол на 92-й минуте встречи. Журналист праздновал забитый мяч на протяжении трех минут, а, в конце концов, сорвал себе голос криками.

Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

На данный момент "Аль-Ахли" занимает третье место в турнирной таблице соревнование, в то время как "Аль-Фейха" — десятое.



"Газета.ру"
Сегодня, 01:20
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