Гарет Бэйл установил антирекорд результативности

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл не смог отличиться в матче 14-го тура чемпионата Испании против "Валенсии" (2:0).Серия валлийца без голов во внутреннем первенстве дошла уже до десяти матчей (793 минуты). Это его худшая безголевая серия в карьере с момента переезда в Испанию.29-летний Бэйл выступает за "королевский клуб" с 2013 года. В текущем сезоне чемпионата Испании он провел 13 матчей, в которых забил три мяча и сделал две голевые передачи.