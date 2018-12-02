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"Арсенал" со счетом 4:2 выиграл у "Тоттенхэма"

"Арсенал" в матче 14-го тура чемпионата Англии одержал волевую победу над "Тоттенхэмом".

Чемпионат Англии

14 тур

"Арсенал" – "Тоттенхэм" 4:2

Голы: Обамеянг, 10 (пенальти), 56, Дайер, 30, Кейн, 34 (пенальти), Лаказетт, 75, Торрейра, 77

"Арсенал": Лено, Бельерин, Холдинг, Мустафи (Гюэндузи, 71), Папастатопулос, Колашинац, Джака, Торрейра, Мхитарян (Рэмзи, 46), Ивоби (Лаказетт, 46), Обамеянг

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Фойт, Вертонген, Дэвис (Роуз, 82), Дайер, Сиссоко, Эриксен, Алли (Уинкс, 79),Сон Хын Мин (Моура, 79), Кейн

Предупреждения: Вертонген, 9,85, Дайер, 34, Мустафи, 37, Джака, 50, Алли, 66, Торрейра, 79, Орье, 90

Удаление: Вертонген, 85
Теги: Арсенал Тоттенхэм
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#1  fartovij  Иваново (Сегодня, 19:44)
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«Анжи»
Лучший матч сезона


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
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