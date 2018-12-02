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Юрген Клопп выбежал на поле после победного гола на 96-й минуте (видео)

"Ливерпуль" в 14-м туре АПЛ дома переиграл "Эвертон".

Наставник "красных" Юрген Клопп выбежал на поле после забитого гола форварда Ориги на 96-й минуте матча и побежал обниматься с голкипером Алиссоном.

Теги: Клопп Ливерпуль Эвертон
Сегодня, 22:02
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#2  iDEAD  Череповец (Сегодня, 22:23)
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отстранить на 5 лет , Кафельников готовь чек
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#1  Riders1990  bunker (Сегодня, 22:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо что не к Глушакову побежал)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
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