Юрген Клопп выбежал на поле после победного гола на 96-й минуте (видео)

Wow!!! Jurgen Klopp charges onto the pitch to celebrate with Alisson! ?



Liverpool score a bizzare LATE goal to win the Merseyside derby 1-0. Simply incredible!? pic.twitter.com/7NM4P0pltV — Soccer AM (@SoccerAM) December 2, 2018

"Ливерпуль" в 14-м туре АПЛ дома переиграл "Эвертон".Наставник "красных" Юрген Клопп выбежал на поле после забитого гола форварда Ориги на 96-й минуте матча и побежал обниматься с голкипером Алиссоном.