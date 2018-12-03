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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Пако Алькасер повторил уникальное достижение Бундеслиги
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер отметился голом в матче 13-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга" (2:0).
Испанец появился на поле, выйдя на замену, а в концовке встречи забил решающий мяч.
25-летний Алькасер в текущем сезоне Бундеслиги забил уже девять мячей, появившись на поле по ходу игры. Таким образом, он повторил рекорд турнира по этому показателю экс-форварда "Штутгарта" Ионела Гани и нападающего "Фрайбурга" Нильса Петерсена.
"Газета.ру"
Испанец появился на поле, выйдя на замену, а в концовке встречи забил решающий мяч.
25-летний Алькасер в текущем сезоне Бундеслиги забил уже девять мячей, появившись на поле по ходу игры. Таким образом, он повторил рекорд турнира по этому показателю экс-форварда "Штутгарта" Ионела Гани и нападающего "Фрайбурга" Нильса Петерсена.
"Газета.ру"
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