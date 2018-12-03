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Пако Алькасер повторил уникальное достижение Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер отметился голом в матче 13-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга" (2:0).

Испанец появился на поле, выйдя на замену, а в концовке встречи забил решающий мяч.

25-летний Алькасер в текущем сезоне Бундеслиги забил уже девять мячей, появившись на поле по ходу игры. Таким образом, он повторил рекорд турнира по этому показателю экс-форварда "Штутгарта" Ионела Гани и нападающего "Фрайбурга" Нильса Петерсена.

"Газета.ру"
Теги: Алькасер Боруссия
Сегодня, 00:27
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 00:32)
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Болеет за:
ЦСКА
интересно какой показатель у Уле Гуннара)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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