Пако Алькасер повторил уникальное достижение Бундеслиги

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пако Алькасер отметился голом в матче 13-го тура Бундеслиги против "Фрайбурга" (2:0).Испанец появился на поле, выйдя на замену, а в концовке встречи забил решающий мяч.25-летний Алькасер в текущем сезоне Бундеслиги забил уже девять мячей, появившись на поле по ходу игры. Таким образом, он повторил рекорд турнира по этому показателю экс-форварда "Штутгарта" Ионела Гани и нападающего "Фрайбурга" Нильса Петерсена.