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"Саутгемптон" уволил главного тренера

Главный тренер "Саутгемптона" Марк Хьюз вчера был отправлен в отставку.

Вместе с 55-летним специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн, сообщает пресс-служба клуба. "Саутгемптон" отметил, что ведет поиски нового главного тренера.

После 14 туров АПЛ команда занимает 18-е место в турнирной таблице, выиграв лишь один матч чемпионата с "Кристал Пэлас" (2:0) 1 сентября.
Теги: Саутгемптон Хьюз
Сегодня, 14:17
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