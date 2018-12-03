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Состоялась жеребьёвка полуфинала Лиги наций

Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги наций.

По итогу жеребьёвки в полуфинале турнира встретятся следующие пары:

Португалия – Швейцария
Нидерланды – Англия
Сегодня, 17:31
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